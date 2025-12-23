Calciomercato Milan, asse serbo-montenegrino: Kostic apre la strada al sogno Vlahovic? Lo scenario

Calciomercato Milan, il procuratore di Kostic è lo stesso di Vlahovic: i rossoneri sognano il colpo a parametro zero per l’estate

L’operazione Andrej Kostic non è solo un colpo per il futuro, ma potrebbe rappresentare la chiave di volta per il mercato rossonero del 2026. Un dettaglio fondamentale, sottolineato da Gazzetta.it, lega il giovane talento del Partizan Belgrado a uno dei nomi più caldi del panorama internazionale: entrambi sono assistiti dalla International Sports Office di Darko Ristic, la stessa agenzia che cura gli interessi di Dusan Vlahovic.

Calciomercato Milan 2026: la strategia del parametro zero

La situazione contrattuale di Dusan Vlahovic alla Juventus è monitorata con estrema attenzione da Igli Tare. L’attaccante serbo ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e, allo stato attuale, il rinnovo con i bianconeri appare in salita a causa dell’ingaggio da 12 milioni di euro netti (circa 24 lordi), cifra considerata fuori dai nuovi parametri torinesi.

L’incontro decisivo: Il summit per il rinnovo tra la Juve e Ristic è slittato a febbraio 2026. In assenza di un accordo sulla spalmatura dell’ingaggio, il giocatore potrà legalmente firmare un pre-contratto con un nuovo club già dal 1° febbraio 2026.

Il summit per il rinnovo tra la Juve e Ristic è slittato a febbraio 2026. In assenza di un accordo sulla spalmatura dell’ingaggio, il giocatore potrà legalmente firmare un con un nuovo club già dal 1° febbraio 2026. Il fattore Allegri: Non è un mistero che Massimiliano Allegri riabbraccerebbe volentieri il suo ex centravanti. Fu proprio Max a volerlo fortemente a Torino nel gennaio 2022, e l’idea di costruire il Milan del futuro attorno a un “9” di questo spessore intriga la proprietà RedBird.

Kostic come “testa di ponte”

Il feeling tra il Milan e l’entourage di Ristic, consolidatosi durante la trattativa lampo per Andrej Kostic, mette i rossoneri in una posizione di netto vantaggio: