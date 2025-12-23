Calciomercato
Mercato Milan, Andrej Kostic vede rossonero: incontro positivo e accordo a un passo. Cifre e dettagli
Mercato Milan, accordo ormai ad un passo con il Partizan Belgrado per Kostic, attaccante classe 2007. Tutti i dettagli
Mentre il Milan accoglie Niclas Füllkrug, la dirigenza continua a muoversi con decisione per assicurarsi uno dei talenti più brillanti del calcio balcanico: Andrej Kostic. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’ultimo incontro con l’agente del ragazzo, Darko Ristic, è stato estremamente positivo, portando la trattativa in una fase avanzata.
Mercato Milan, formula, cifre e dettagli dell’accordo per Kostic
Il Milan ha già in mano il “sì” convinto del giocatore, che ha dato priorità assoluta ai rossoneri nonostante i sondaggi di alcuni club della Bundesliga. Ecco i dettagli economici su cui si sta lavorando per chiudere l’affare con il Partizan Belgrado:
- Base fissa: L’operazione dovrebbe partire da una cifra intorno ai 2,5 milioni di euro, una base solida da cui iniziare la negoziazione ufficiale.
- Bonus e Valutazione Totale: Attraverso una serie di bonus legati a presenze e obiettivi, la cifra finale dovrebbe salire fino a raggiungere i 4-5 milioni di euro complessivi.
- Contratto: Per il classe 2007 è pronto un contratto a lungo termine (fino al 2030), a dimostrazione della visione prospettica del club.
L’identikit: il “nuovo Vlahovic” per il Milan Futuro
Nonostante la giovane età, Kostic (188 cm) è già nel giro della Nazionale maggiore montenegrina. Il piano tecnico per lui è ben delineato:
- Impatto immediato: Arriverà a titolo definitivo a gennaio per aggregarsi inizialmente al Milan Futuro in Serie D, dove potrà crescere con continuità.
- Caratteristiche: Una punta centrale moderna, forte fisicamente e dotata di un ottimo senso del gol (già 8 reti in stagione in Serbia). La condivisione dell’agente con Dusan Vlahovic ha alimentato i paragoni, rendendolo un investimento strategico per il futuro attacco di Allegri.