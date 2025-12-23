Mercato Milan, Andrej Kostic vede rossonero: incontro positivo e accordo a un passo. Cifre e dettagli

Mercato Milan, accordo ormai ad un passo con il Partizan Belgrado per Kostic, attaccante classe 2007. Tutti i dettagli

Mentre il Milan accoglie Niclas Füllkrug, la dirigenza continua a muoversi con decisione per assicurarsi uno dei talenti più brillanti del calcio balcanico: Andrej Kostic. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’ultimo incontro con l’agente del ragazzo, Darko Ristic, è stato estremamente positivo, portando la trattativa in una fase avanzata.

Mercato Milan, formula, cifre e dettagli dell’accordo per Kostic

Il Milan ha già in mano il “sì” convinto del giocatore, che ha dato priorità assoluta ai rossoneri nonostante i sondaggi di alcuni club della Bundesliga. Ecco i dettagli economici su cui si sta lavorando per chiudere l’affare con il Partizan Belgrado:

Base fissa: L’operazione dovrebbe partire da una cifra intorno ai 2,5 milioni di euro , una base solida da cui iniziare la negoziazione ufficiale.

L’operazione dovrebbe partire da una cifra intorno ai , una base solida da cui iniziare la negoziazione ufficiale. Bonus e Valutazione Totale: Attraverso una serie di bonus legati a presenze e obiettivi, la cifra finale dovrebbe salire fino a raggiungere i 4-5 milioni di euro complessivi.

Attraverso una serie di bonus legati a presenze e obiettivi, la cifra finale dovrebbe salire fino a raggiungere i complessivi. Contratto: Per il classe 2007 è pronto un contratto a lungo termine (fino al 2030), a dimostrazione della visione prospettica del club.

L’identikit: il “nuovo Vlahovic” per il Milan Futuro

Nonostante la giovane età, Kostic (188 cm) è già nel giro della Nazionale maggiore montenegrina. Il piano tecnico per lui è ben delineato: