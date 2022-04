Vernazza «Gli attaccanti del Milan si sono bloccati, Leao...»

Sebastiano Vernazza ha commentato il pareggio ottenuto dal Milan ieri sera sul campo del Torino: di seguito le sue parole

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza ha commentato in questi termini il pareggio del Milan sul campo del Torino:

«Il Milan non segna più, tre gol nelle ultime cinque di Serie A: Giroud al Napoli (1-0); Kalulu all’Empoli (1-0); Bennacer al Cagliari (1-0). Poi gli 0-0 contro Bologna e Torino.Il discorso è rovesciabile, il Milan non subisce più gol. L’ultimo giocatore a battere Maignan è stato Udogie dell’Udinese nell’1-1 del 25 febbraio a San Siro e l’ha fatto con sospetto uso di braccio. Poi sei partite a porta inviolata – clean sheet, oh yes -, inclusa l’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. La lettura è semplice: davanti a un grande portiere è nata la coppia insuperabile, Kalulu-Tomori, ma gli attaccanti sono spariti, in particolare Leao, periferico all’improvviso, nel momento in cui avrebbe dovuto diventare adulto e piantarla con gli sbalzi adolescenziali».