Record Calhanoglu: il traguardo raggiunto dall’ex Milan contro il Venezia

Grazie al gol segnato contro il Venezia, Hakan Calhanoglu è andato a segno per tre gare di fila in Serie A: non era mai successo

Il turco ha sbloccato il match contro il Venezia con un destro tremendo da fuori area che ha sorpreso Romero. Si tratta del terzo gol di fila per il numero 20 nerazzurro, dopo quelli (su rigori) realizzati contro Milan e Napoli.

3 – Hakan #Calhanoglu ha segnato in 3 presenze di fila per la prima volta in carriera tra Serie A e Bundesliga. Mirino.#VeneziaInter #SerieA pic.twitter.com/kWgqPlapzA — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 27, 2021

Come sottolinea Opta, non era mai successo che Calhanoglu segnasse per tre gare di fila tra Serie A e Bundesliga. Una rete che certifica il grande stato di forma del fantasista.