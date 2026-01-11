Vanoli a Dazn: «Il Milan è una squadra forte, non perde da agosto! Abbiamo fatto dei passi in avanti»

Vanoli, allenatore viola, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio di Fiorentina-Milan

A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il Milan, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto sulla condizione della sua squadra. L’allenatore ha sottolineato come il gruppo abbia finalmente trovato una via d’uscita dopo un inizio di stagione complicato, puntando tutto sull’unione e sulla consapevolezza dei propri mezzi. «Abbiamo capito dove siamo, la situazione e come uscirne. Dobbiamo essere uniti, è un percorso lungo», ha dichiarato Vanoli, evidenziando l’importanza della continuità nei risultati per alimentare la scalata in classifica.

Il tecnico ha poi rivolto un plauso agli avversari, definendo il Milan una squadra «forte, fisica, che non perde da agosto e che ha un grande allenatore». Nonostante il valore dei rossoneri, l’obiettivo della Viola resta quello di focalizzarsi sulla propria identità tattica. Secondo Vanoli, la chiave del recente cambio di rotta risiede proprio in una metamorfosi collettiva: «Quando sono arrivato eravamo tutti un po’ dispersi dalla situazione, abbiamo fatto tutti un passo indietro per farne tre avanti».

Vanoli, la svolta tattica: il ruolo di Gudmundsson e i nuovi innesti

«Sicuramente Gudmundsson in quella posizione ci sta dando una grossa mano. Abbiamo aggiunto giocatori come Solomon e Brescianini che danno un cambio di marcia in più», ha spiegato Vanoli, analizzando come il cambio di modulo abbia esaltato le caratteristiche dei singoli. La nuova disposizione in campo sembra aver restituito equilibrio e pericolosità offensiva, permettendo alla Fiorentina di restare aggrappata alle partite anche nei momenti di sofferenza tecnica.

Oltre all’aspetto tattico, il tecnico ha insistito sulla maturità psicologica necessaria per affrontare i grandi match: «La dimostrazione è un po’ il primo tempo con la Lazio: non abbiamo giocato bene ma siamo stati in partita e questo ci ha premiato. Dobbiamo inserire quelle furbizie per portare a casa il risultato». Infine, un breve commento su Ricci, obiettivo di mercato accostato ai viola: «Non è un giocatore della Fiorentina. Lo ringrazio per le belle parole, ho avuto la fortuna di allenarlo e si merita questo grande palcoscenico».