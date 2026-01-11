Tare a Dazn: «Maignan vuole rimanere, siamo fiduciosi. La classifica? Da qui in avanti dobbiamo fare meno errori possibili»

Tare, dirigente rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio di Fiorentina-Milan

Igli Tare, a pochi minuti dall’inizio di Fiorentina-Milan, match valevole per 20esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sulla classifica: «Noi siamo in un momento positivo, abbiamo fatto un girone d’andata con risultati importanti. C’è tanto ancora da migliorare ma siamo fiduciosi. Da qui alla fine dobbiamo fare meno errori possibili».

Sul rinnovo di Maignan: «Il rapporto è straordinario, a lui piace il progetto Milan e vuole rimanere. Finché non c’è la luce verde dobbiamo aspettare, ma sono fiducioso. Sarebbe una pedina importante per il futuro di questa squadra».

Su Jashari: «Un giocatore su cui abbiamo grandi aspettative. Ha fatto vedere cose importanti nella scorsa annata. Ha avuto questo incidente all’inizio della stagione, ma da qualche mese a questa parte sta molto bene. Ha già dimostrato di saper stare al Milan e sarà importante».

Sul futuro di Nkunku: «Nkunku è un nostro giocatore e siamo contenti di lui».