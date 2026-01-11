Formazioni ufficiali Fiorentina Milan: le scelte di Allegri

Formazioni ufficiali Fiorentina Milan: di seguito le scelte di Allegri e Vanoli per la sfida in programma alle 15:00

Tutto è pronto allo Stadio Artemio Franchi per il fischio d’inizio delle ore 15, dove Fiorentina e Milan si affronteranno nella gara valida per la 20^ giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali hanno confermato le indiscrezioni della vigilia, ma non mancano le sorprese, specialmente nel fronte offensivo rossonero. Per la squadra di Raffaele Palladino, la notizia principale riguarda il ritorno dal primo minuto di Moise Kean, supportato da un centrocampo di qualità dove spiccano le presenze di Fagioli e Gudmundsson.

Dall’altra parte, Massimiliano Allegri ha deciso di rimescolare le carte in tavola per ritrovare quella solidità mancata nelle ultime uscite. La scelta più rumorosa riguarda l’attacco: spazio al centravanti tedesco Fullkrug come riferimento centrale, con la clamorosa esclusione di Rafael Leão, che partirà dalla panchina insieme a Christian Pulisic. Una decisione forte, volta probabilmente a gestire le energie e a dare un segnale di maggiore concretezza tattica sin dai primi minuti di gioco.

I protagonisti in campo: tra nuovi innesti e conferme tattiche

La Fiorentina si affida a un undici solido, con De Gea tra i pali e una linea difensiva guidata dall’esperienza di Gosens sulla fascia. A metà campo, oltre a Mandragora, ci sarà l’energia di Sohm, elemento fondamentale per le transizioni rapide volute da Palladino. In avanti, l’obiettivo è sfruttare la fisicità di Kean per mettere in difficoltà la retroguardia milanista.

Il Milan risponde con una linea a tre composta da De Winter, Gabbia e Pavlovic a protezione di Maignan. La mediana vedrà l’esordio o la conferma di pedine chiave come Rabiot e Jashari, incaricati di fare filtro e dettare i tempi della manovra. Sulle fasce agiranno Saelemaekers ed Estupinian, chiamati a un grande lavoro di sacrificio per garantire equilibrio tra i reparti.

FIORENTINA – De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Sohm, Gudmundsson; Kean.

MILAN – Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinian; Fullkrug, Pulisic.