Fiorentina Milan, i precedenti parlano chiaro: tanto spettacolo all’Artemio Franchi e nessun… pareggio

Fiorentina Milan, gli ultimi precedenti allo Stadio Artemio Franchi hanno portato gol e spettacolo ma nessun pareggio

Negli ultimi anni, la sfida tra Fiorentina e Milan allo stadio Artemio Franchi si è trasformata in un classico del campionato italiano capace di regalare costantemente emozioni, colpi di scena e un numero elevato di reti. Analizzando gli ultimi cinque precedenti in terra toscana, emerge un dato statistico chiarissimo: il segno “X” è letteralmente sparito dai radar. Il bilancio pende leggermente a favore della Fiorentina, capace di imporsi in tre occasioni, lasciando al Milan solo due successi.

Il fortino viola ha spesso respinto gli assalti rossoneri, come accaduto nel pirotecnico 4-3 del novembre 2021, trascinato da un immenso Vlahovic, o nel più recente 2-1 dell’ottobre 2024. Quest’ultima gara è già passata alla storia per l’incredibile serata di David De Gea, capace di ipnotizzare dal dischetto sia Theo Hernandez che Abraham, rendendo inutile il gol di Pulisic e blindando il vantaggio siglato dall’ex Adli e da Gudmundsson. Anche nel marzo 2023, i gigliati avevano avuto la meglio con un solido 2-1 firmato da Nico Gonzalez e Jovic, confermando una tradizione recente molto favorevole.

Fiorentina Milan, quanto gioco offensivo

Il Milan, dal canto suo, è riuscito a violare il Franchi con due prestazioni di grande carattere, entrambe concluse con il risultato di 1-2 o 2-3. Nel marzo 2024, fu una prova d’autore di Rafael Leão a trascinare i suoi, mentre nel 2021 servì una rimonta di cuore firmata da Brahim Diaz e Calhanoglu per ribaltare lo svantaggio iniziale. In generale, i precedenti raccontano di una partita dove la tensione agonistica e il gioco offensivo regnano sovrani: con una media gol altissima e l’assenza totale di tatticismi esasperati, Firenze si conferma uno dei campi più difficili e spettacolari per il Diavolo, dove ogni episodio — dai rigori parati alle prodezze dei singoli — finisce per pesare in modo decisivo sul risultato finale.