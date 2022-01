Pradè: «Vlahovic? Ricevute offerte, ma nessun riscontro»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vlahovic e non solo: Pradè torna a parlare del futuro dell’attaccante della Fiorentina. Le dichiarazioni del dirigente

A Sportitalia, Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, torna a parlare del futuro di Vlahovic:

«Il mercato chiude il 31, non posso dirti che è chiuso. Siamo una società che lavora tanto, sempre pronta a qualsiasi evenienza. Siamo in continuo movimento. La Fiorentina ha ricevuto delle offerte importanti per Vlahovic, erano offerte molto molto sostanziose, ma non abbiamo mai avuto riscontro dall’entourage del giocatore»

