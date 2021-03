Under 21, Gabbia rischia ma poi mette a posto le cose: voto meritato quello di Gazzetta dello sport che anche per lui esprime un giudizio

Under 21, Gabbia rischia ma poi mette a posto le cose: voto meritato quello di Gazzetta dello sport che anche per lui esprime un giudizio. La valutazione è certamente positiva, al contrario di quella di Tonali, negativa più che altro per l’espulsione nel finale.

VOTO 6- La rosea attribuisce al difensore rossonero la sufficienza piena ma con parentesi: “I guizzi di Lingr gli creano qualche difficoltà. Meglio quando alza i tempi dell’anticipo.