Under 21, Tonali da rosso salterà il big match: ben oltre l’insufficienza questa mattina su Gazzetta dello sport, la quale non fa sconti

Under 21, Tonali da rosso salterà il big match: ben oltre l’insufficienza questa mattina su Gazzetta dello sport, la quale non fa sconti, esprimendo un giudizio del tutto legittimo, nei confronti del mediano rossonero, la cui espulsione, secondo Scamacca, avrebbe influito sull’andamento della gara pareggiata 1-1 contro la Repubblica Ceca, insieme a quella di Marchizza. Entrambi out con la Spagna, seconda gara del girone di qualificazione.

VOTO 4,5- “Forse innervosito dalla ferrea marcatura ad uomo, non trova ritmo, sbaglia tanto. Ma l’errore più grosso è la reazione su Sasinka. Europeo finito”.