Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 14.00 – Rinvio Torino Sassuolo, l’Asl torinese: «La possibilità c’è, decisione entro domani» – Carlo Picco, direttore dell’Asl di Torino, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato delle possibilità di rinviare Torino-Sassuolo a causa dei tanti casi di Covid-19 nella squadra granata. Le parole

Ore 13.15 – Benevento, Montipò: «Non mi fido del momento negativo del Napoli» –Lorenzo Montipò ha parlato della prossima partita del Benevento contro il Napoli e della sua stagione in giallorosso. L’intervista

Ore 12.45 – Napoli, esonero Gattuso in caso di flop col Granada: due strade per il sostituto – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in caso di prestazione negativa in Europa League contro il Granda il destino di Gattuso sarebbe segnato. I nomi dei sostituti

Ore 12.24 – Genoa, Goldaniga racconta: «Inizio difficile a causa del Covid» – In una intervista a Calciomercato.com, il difensore del Genoa ha raccontato la situazione vissuta lo scorso anno a causa del Covid dopo aver soggiornato a Codogno; prima città zona rossa d’Europa. L”intervista

Ore 11.35 – Le condizioni di Cossu – Andrea Cossu resta ancora in prognosi riservata in seguito all’incidente stradale. Ieri è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. I DETTAGLI

Ore 11.11 – Fiorentina, Ribery pronto al rientro – Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, prosegue spedita la fase di recupero per Franck Ribery. Il fantasista francese da oggi tornerà ad allenarsi in gruppo dopo aver passato le due sedute a lavorare individualmente.

Ore 10.51 – Inter, situazione stipendi – Inter, arriva l’assist della Uefa sugli stipendi non ancora pagati: emanate una circolare per ammortizzare le conseguenze del coronavirus. I DETTAGLI

Ore 10.34 – Milan, rinnovo Calhanoglu – Per domani è previsto un appuntamento tra la dirigenza del Milan e l’agente di Hakan Calhanoglu. La differenza fra domanda ed offerta si sta assottigliando sempre di più. LA SITUAZIONE

Ore 10.10 – Napoli, infortunio Osimhen – La risonanza magnetica effettuata sull’attaccante del Napoli non ha evidenziato complicazioni. I tempi di recupero

Ore 9.42 – Zapata oppure Ilicic? – Questa sera l’Atalanta affronta il Real Madrid al Gewiss Stadium nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI

Ore 9.33 – Più chiari di così – Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato un’intervista a La Nazione in cui ha anche commentato la notizia, poi smentita sia dalla società che dall’agente, di un contatto con Maurizio Sarri: «Sono saltato sulla sedia. Ma non per la gioia, per la furia di una notizia falsa, una patacca totale».

Ore 9.21 – Juventus, come sta Dybala – Dybala, manca la data del rientro: il retroscena dietro le fitte al ginocchio della Joya che è fuori dallo scorso 10 gennaio. I dettagli

Ore 8.44 – Napoli, clamoroso retroscena – Se Rafa Benitez avesse accettato la prima offerta di Aurelio De Laurentiis, Gennaro Gattuso sarebbe stato licenziato. La ricostruzione

Ore 8.33 – Roma, quando torna Zaniolo – Prosegue spedita la riabilitazione di Nicolò Zaniolo che nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi con il pallone provando anche a forzare cambi di direzione, corsa e scatti. Secondo Corriere della Sera, il giocatore ha in testa di rientrare in campo l’11 aprile quando la Roma all’Olimpico affronterà il Bologna.

Ore 8.02 – Serie A due partite a rischio rinvio – Torino-Sassuolo è a rischio rinvio per le numerose positività all’interno della squadra granata. Oggi dovrebbe arrivare la decisione ufficiale. I DETTAGLI