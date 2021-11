Ultime Notizie Serie A: le parole di Tatarusanu, Tudor negativo

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 16.00 – Tudor negativo – Buone nuove per il tecnico del Verona, pronto per la ripresa della Serie A Le ultime notizie

Ore 15.20 – L’impegno di DAZN – Dopo l’incontro con parte del Governo, ecco la nota di DAZN a ribadire il proprio sviluppo. Il comunicato

Ore 13.15 – Vezzali su DAZN – Il sottosegretario allo Sport stimola la Serie A a riflettere sull’emittente tv. Le parole

Ore 12.45 – Le designazioni arbitrali – Ufficializzate le squadre arbitrali per il prossimo turno. La notizia

Ore 11.15 – Caldara si racconta – Il difensore del Venezia si apre in una lunga lettera a Cronache di Spogliatoio. La lettera

Ore 10.o5 – Milan, Tatarusanu: «Diamo il massimo per lo scudetto. Rigore derby? Ho studiato Lautaro» – Il portiere del Milan Tatarusanu ha parlato del sogno scudetto e del suo momento in rossonero. Le parole

Ore 9.15 – Italia, Casiraghi: «Le altre squadre devono aver paura degli Azzurri. Lucca? Prematuro…» –L’ex bomber italiano Casiraghi ha parlato del mancato accesso diretto dell’Italia al Mondiale di Qatar 2022. Le parole

Ore 8.40 – Serie A, spostare il turno del 20 marzo per favorire l’Italia: l’idea al vaglio – In vista dei playoff di marzo, si starebbe pensando di far slittare il turno di Serie A del 20 marzo per aiutare l’Italia di Mancini. La notizia

Ore 8.20 – Playoff Mondiali: CR7, Ibra o Lewa, scenari da incubo per l’Italia – Chiusi i gironi di qualificazione, l’Italia ha conosciuto l’elenco completo delle possibili avversarie nei playoff Mondiali del prossimo marzo. L’editoriale