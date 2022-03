Ultime Notizie Serie A: si torna al 100% della capienza, parla Badelj

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

16.00 – Parla Luca Percassi. All’Atalanta è arrivato Lee Congerton, «Potenzia la struttura» ha dichiarato l’amministratore delegato Percassi. Le parole

13.30 – Sacchi esalta Pioli. «E’ modesto e intelligente, guarda al futuro come me»: un grande ex come Sacchi elogia l’attuale tecnico del Milan. Le sue dichiarazioni

11.00 – «Genoa, non andremo in B». La rassicurazione arriva da Milan Badelj: «Abbiamo cambiato marcia, non retrocederemo». Le sue parole

Ore 9.20 – Fiorentina, quattro opzioni per il mercato estivo. I Viola stanno già valutando alcuni nomi per rinforzare la rosa. La notizia

Ore 9.00 – Torino, i piani di Juric per l’Europa. L’allenatore granata detta le condizioni per il mercato estivo. La notizia

Ore 8.20 – Serie A, si torna al 100% di capienza: ingenti le perdite nel biennio. Dopo due anni di buio riaprono gli stadi. La notizia