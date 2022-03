Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

16.00 – Zanetti squalificato – La bestemmia costa cara al tecnico del Venezia, fermato per un turno e costretto a saltare la sfida contro lo Spezia. Il provvedimento

15.15 – Collovati: «Brava Juve» – Collovati dice la sua sulla questione Dybala: «Appoggio il club, basta essere ostaggi dei calciatori». Le sue dichiarazioni

13.00 – Cagliari, Rog in miglioramento – Mazzarri spera di riabbracciare il centrocampista, in procinto di tornare a disposizione dopo il lungo infortunio. Le ultime

11.15 – Un mese di stop per Di Lorenzo – Il terzino del Napoli ne avrà per circa un mese, salterà tre partite e il suo rientro è previsto per il 24 aprile. Gli aggiornamenti

10.30 – Matuidi sull’addio di Dybala – L’ex centrocampista della Juventus parla della Joya: «Difficile da accettare, ma bisogna voltare pagina». Le sue parole

9.00 – Sampdoria, Damsgaard sta per rientrare – Buone notizie per il fantasista blucerchiato, ormai pronto al rientro in gruppo agli ordini di Giampaolo. Le sue condizioni