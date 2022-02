Ultime Notizie Serie A: Montipò sogna la Nazionale, Pellegrini fiducioso

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.05 – Verona, Montipò: «Qui per puntare in alto. Sogno la Nazionale» – Il portiere gialloblù Montipò ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia del Verona in una intervista a La Gazzetta dello Sport. L’intervista

Ore 9.15 – Pandev: «Addio al Genoa? Non ho dormito per quattro giorni, poi ho visto che erano felici…» – Il neo attaccante del Parma Pandev racconta la verità sull’addio al Genoa in una intervista a Il Secolo XIX. La rivelazione

Ore 8.40 – Pellegrini: «Roma, sono fiducioso. Serve uno scatto. Mondiale? Bisogna andarci…» – Il capitano della Roma Pellegrini ha parlato degli obiettivi in giallorosso e con la Nazionale. LE PAROLE

Ore 8.20 – Europa League: Napoli e Lazio con personalità (e amnesie), Atalanta con orgoglio – La serata di Europa League lascia qualche ombra sul piano dei risultati ma molte luci nelle prestazioni di Napoli, Lazio e Atalanta. L’editoriale