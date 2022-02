Ultime Notizie Serie A: Zaniolo spinge per il rinnovo, parla Traorè

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ore 10.05 – Milan, Leao centrale nel progetto: rinnovo e maggiori responsabilità – Leao è diventato centrale nel progetto del Milan: ora i rossoneri preparano il rinnovo. La notizia

Ore 9.15 – Sassuolo, Traorè: «Qui progetto ambizioso. Andreazzoli è stato un maestro» – Il centrocampista del Sassuolo Traore ha parlato dei suoi obiettivi in neroverde e non solo in una intervista a La Gazzetta dello Sport. Le parole

Ore 8.40 – Roma, doppia partita per Zaniolo: in campo e per il rinnovo – Zaniolo torna in campo dopo la squalifica, ma preme anche sulla Roma per il rinnovo. La notizia

Ore 8.20 – Inter Liverpool, il filo Reds che unisce l’immaturità nerazzurra – Inter Liverpool ha costretto il popolo nerazzurro a un brusco risveglio in Champions League: al ritorno ci vorrà un miracolo sportivo. L’editoriale