Ucraina, Dykyi: «Potevamo finire il campionato in Italia. Ma non sarebbe stato giusto»

Le parole del direttore esecutivo della Prem”jer-lіha ucraino Yevhen Dykyi: «Potevamo finire il campionato in Italia. Ma non sarebbe stato giusto»

Le parole del direttore esecutivo della Prem”jer-lіha ucraino (UPL), Yevhen Dykyi, che ha rivelato che il campionato avrebbe potuto finire la propria stagione giocando in un altro paese. Ecco le sue dichiarazioni a Sport.ua:

«Ci sono stati dei colloqui per finire l’annata in Italia o in Turchia. Ma probabilmente non sarebbe stato corretto nei confronti del nostro popolo che sta vivendo una situazione terribile e nei confronti dei ragazzi che stanno difendendo l’Ucraina. I giocatori comunque stanno cercando di tenersi in forma nel miglior modo possibile e aspettano di poter tornare in campo».