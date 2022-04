Petrakov, ct Ucraina: «Amichevole con la Russia? Mai»

Le dure dichiarazioni di Oleksandr Petrakov, ct dell’Ucraina: «Amichevole con la Russia? Mai»

Ecco le dure parole di Oleksandr Petrakov, ct dell’Ucraina, ai microfoni del Guardian:

LA GUERRA – «La mia famiglia mi ha detto di andare nell’Ucraina occidentale ma ho rifiutato. Ho detto: ‘Vengo da Kiev, non posso andarmene’. Non pensavo sarebbe stato corretto perché le persone devono difendersi e non posso scappare. Ho pensato: se vengono a Kiev, prenderò un’arma e difenderò la mia città. Ho 64 anni ma sentivo che era normale farlo. Penso che potrei uccidere due o tre nemici. È solo odio. Non è rabbia. La gente odia gli invasori. Abbiamo bisogno di tempo per calmarci ma per ora è solo odio. Hanno distrutto le nostre città»

AMICHEVOLE CON LA RUSSIA – «Non vorrei che ciò accadesse mentre sono ancora vivo. Non voglio stringere la mano a questi ragazzi. Dobbiamo costruire un grande muro e fare quello che possiamo fare per separarci da loro».