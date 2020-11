Tuttosport, Tonali premiato come miglior under 21 italiano del 2020

Tuttosport, il Golden Boy 2020 se lo aggiudica Haaland, mentre Tonali vince il premio come miglior Under 21 italiano. Soddisfazione Milan

Tuttosport, il Golden Boy 2020 se lo aggiudica Haaland, mentre Tonali vince il premio come miglior Under 21 italiano, classificandosi tredicesimo nella classifica assoluta. Soddisfazione Milan che in questo periodo prova in qualche modo a dare fiducia ad un ragazzo che avrebbe bisogno di trovare se stesso, da imporre poi alle scelte del tecnico e alla squadra.

UN PREMIO MERITATO- Come riporta Tuttosport, il concorso indetto proprio dal quotidiano piemontese se lo aggiudica Haaland, non c’erano dubbi su questo, per quanto riguarda Tonali, il premio arriva da una parte a sorpresa, dall’altra a controprova dell’ottimo acquisto fatto dal Milan, intento ora a valorizzarlo maggiormente.