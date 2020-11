Tonali come Bennacer, è solo una questione di tempo

Sandro Tonali ha ricevuto qualche critica di troppo in questo inizio di stagione. La stessa sorte era capitata ad Ismael Bennacer

Sandro Tonali ha ricevuto qualche critica di troppo in questo inizio di stagione. Critiche ingiuste, potremmo aggiungere, dato che il ragazzo non ha sfigurato quanto chiamato in causa. Ovviamente non ha ancora reso secondo le aspettative, ma ci sono tutti gli alibi del caso.

Se torniamo indietro di un anno ricorderemo che la stessa sorte era capitata ad Ismael Bennacer. Nel corso di una stagione il giocatore algerino ha fatto vedere di che pasta è fatto e ha triplicato il proprio valore di mercato. Saggiamente Pioli aspetta che anche Tonali possa fare lo stesso percorso.