Corsa Champions, il punto sul Milan e sulle varie contendenti

Analizziamo la corsa Champions a 10 giornate dal termine del campionato di Serie A: il punto sul Milan e non solo

3) «Milan. Qual è il vero Diavolo? Ora Pioli deve ritrovare i giusti codici di gioco». Sembrava la situazione più preoccupante ed invece ne è nata una sterzata di rendimenti nella gara più difficile (o forse no, visto un Napoli scarico). Nessuno poteva immaginare un 4-0 per i rossoneri al Maradona.

Ma il tecnico credeva nelle possibilità della squadra e avere riproposto la difesa a 4 che mancava da 2 mesi potrebbe essere la mossa giusta. Molti leggono la vittoria in ottica di biglietto da visita per i quarti di Champions. Meglio che il Milan si concentri sull’Empoli prima di Pasqua, in modo da non perdere l’occasione di rendere più saldo il terzo posto.

