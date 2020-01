Tuttosport sul Milan- L’idea dei rossoneri, Suso per Under

Tuttosport, Martedì 21 Gennaio, all’interno si parla del vertice rossonero per verificare le condizioni di uno scambio Suso-Under

Tuttosport di questa mattina dedica al suo interno, alla pagina 21, uno spazio al Milan con il titolo più seguito del momento: “Suso per Under, l’idea dei rossoneri”.

IL VERTICE DI IERI- Vertice a Casa Milan con lo spagnolo insiste per la cessione, incontro tra l’altro non senza tensioni, come riportato invece, sempre questa mattina da Corriere della sera . Ipotesi di scambio con la Roma che però frena dopo il ko di Zaniolo. Il turco potrebbe avere adesso maggiori opportunità in giallorosso.