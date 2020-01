Tuttosport- Possibilità scambio Bernardeschi-Paquetà

Tuttosport sul mercato di Milan e Juve alle prese con due situazioni differenti ma analoghe, quelle che riguardano Bernardeschi e Paquetà

Tuttosport sul mercato di Milan e Juve, secondo quanto riportato dal quotidiano, il Milan avrebbe sondato la Juve per mettere in piedi uno scambio last minute tra Federico Bernardeschi ed il brasiliano ex Flamengo.

POCO TEMPO- Incastro complicato, dato l’incedere del tempo, venerdì cesseranno le contrattazioni, i rossoneri, scambio a parte, devono trovare a tutti i costi una soluzione per Paquetà Mentre i bianconeri non hanno necessità di privarsi dell’azzurro, anche se una plusvalenza, seppur minima farebbe comunque comodo.