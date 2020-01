Paquetà, possibile sanzione: il Milan ha preso una decisione

Paquetà, la società rossonera ha preso una decisione in merito all’autoesclusione del giocatore per la gara di questa sera contro il Brescia

Paquetà non sarà multato dal Milan, secondo quanto riportato da Gazzetta dello sport, il giocatore avrebbe preso la decisione di autoescludersi dai convocati di Brescia in accordo con Pioli e dunque con una scelta legittimata dal proprio tecnico.

SITUAZIONE COMPLICATA- La situazione resta complicata in chiave di mercato, il giocatore vorrebbe andare via, il Psg sembra essere la soluzione più gradita, nei giorni scorsi si è parlato della volontà dello stesso di andare via si ma solo in prestito.