Lopetegui Milan, doppio incontro confermato. Ma Ibrahimovic...ULTIMISSIME

Lopetegui-Milan, doppio incontro confermato con il tecnico ma Ibrahimovic frena: ipotesi in picchiata. Le ultime

Come riferito dal Corriere dello Sport, sono confermate le indiscrezioni su alcuni incontri, precisamente due, avvenuti tra Furlani, Moncada e Lopetegui, tecnico accostato con insistenza alla panchina del Milan della prossima stagione.

Tra le parti ci sarebbe anche una bozza di accordo ma l’affare si è improvvisamente arrestato per volontà di Zlatan Ibrahimovic il quale non è per nulla convinto della scelta. Lo svedese vuole Van Bommel e per questo le quotazioni dell’ex tecnico del Siviglia sono in picchiata.