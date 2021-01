Tuttosport, Milan: in attesa dei rinforzi la coperta rimane corta e sabato c’è l’Atalanta che oggi affronterà invece l’Udinese nel recupero

IN ATTESA- Milan in attesa dunque, la giornata di oggi dovrebbe portare Tomori del Chelsea, mentre per Firpo la situazione dovrebbe essere simile anche per quanto riguarda la trattativa ma c’è più prudenza. Intanto Mandzukic è già arrivato ed anche già allenato, pronto a dar man forte ad Ibra e compagni.

LE INCOGNITE DEL SABATO- Come riporta il quotidiano piemontese a pag. 12, il Milan ha appena salutato Andrea Conti, diretto a Parma. Per quanto riguarda il resto della difesa, Donarumma è lì ma davanti a lui, sabato, non ci sarà Romagnoli squalificato, Theo Hernandez è invece ancora in quarantena causa Covid, come Calhanoglu. Kjaer dovrebbe essere presente nonostante il problema di lombosciatalgia, al suo fianco uno tra Kalulu e Musacchio.