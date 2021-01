Calciomercato Milan, altra giornata calda: oggi chiude per Tomori come riporta Gazzetta dello sport a pag. 2, affare in dirittura d’arrivo

Calciomercato Milan, altra giornata calda: oggi chiude per Tomori come riporta Gazzetta dello sport a pag. 2, affare in dirittura d’arrivo: “Oggi chiude per Tomori, poi Junior Firpo. E adesso Pioli vede due opzioni per ruolo”.

LA TRATTATIVA- Tra i due club la distanza è ormai minima- si legge- prestito per 6 mesi di un milione. La differenza è sul diritto di riscatto, considerato che i Blues chiedono 30 e i rossoneri sono fermi a 20 milioni. Il giocatore è da tempo d’accordo con Maldini e Massara-prosegue la rosea- ed è impaziente di prendere l’aereo per Milano. Probabile che riesca a farlo oggi, ma non è da escludere che il suo sbarco slitti a domani”.