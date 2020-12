Tuttosport, Milan: a gennaio un centrale. Piacciono Kabak e Simakan, la priorità rimane la zona centrale della difesa, più che l’attacco

Oltre a Maldini e Massara, ieri presenti anche Almstadt e Moncada per quello che è stato un vero e proprio vertice di mercato per gennaio.

PRIORITÀ ED ALTERNATIVE- Kabak e Simakan al momento sarebbero le due priorità per la sessione di mercato del prossimo mese, il turco dello Shalke 04 è il preferito dalla dirigenza rossonera che però non esclude assolutamente la possibilità Simakan con l’agente che a Telefoot non si voluto sbilanciare ma senza chiudere la porta al Milan.