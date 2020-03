Tuttosport, con Rangnick 5 acquisti per 5 partenti: ecco i nomi

Ralf Rangnick è stato scelto da Elliott per rivoluzionare il Milan: 5 partenti in estate appaiono scontati, toccherà a lui sostituirli

Secondo quanto affermato da Tuttosport, il Milan per la prossima stagione si prepara ad una rivoluzione anche nella rosa: oltre a cambiare parte o totalmente la nomenclatura dirigenziale, Ralf Rangnick avrà il compito di sostituire i diversi giocatori che per motivi diversi lasceranno Milanello in estate.

Donnarumma, Musacchio, Bonaventura, Biglia e Ibrahimovic sono sempre più probabili alla cessione e in estate il manager teutonico avrà l’arduo compito di scegliere altri 5 innesti, giovani e dallo stipendio in linea con la politica del club, che possano aumentare il valore sul campo del Milan. Per fare questo, dunque, Elliott metterà a disposizione di Rangnick un importante base economica da investire sul calciomercato.