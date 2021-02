Trevisani: «Sottovalutato lo Spezia? Non colpevolizziamo Calabria»

Riccardo Trevisani, telecronista sportivo, ha così parlato della sconfitta del Milan contro lo Spezia di sabato scorso

Intervenuto nel corso della trasmissione di Radio24 Tutti Convocati, Riccardo Trevisani, telecronista sportivo, ha così parlato della sconfitta del Milan contro lo Spezia:

«Il fatto di saltare una partita più semplice per non essere fuori nel derby è una cosa normale, la fanno tutti e non me la sento di colpevolizzare Calabria. Lo Spezia sembrava l’Atalanta, se l’avversario corre di più e meglio, il Milan va in affanno».