Trevisani e il giudizio su Allegri: «Scudetto? Se riesce a vincerlo ci si inchina»

Trevisani e il giudizio su Allegri: il celebre giornalista sportivo analizza l’impatto del tecnico livornese sulla panchina del Milan

Il dibattito intorno al futuro della panchina del Milan si accende grazie alle parole di Riccardo Trevisani, noto telecronista e opinionista sportivo apprezzato per la sua capacità di analisi tattica. Ospite del podcast Centrocampo, il giornalista ha espresso opinioni molto nette sulla gestione di Max Allegri — allenatore livornese famoso per il suo approccio pragmatico e la capacità di gestire gruppi di campioni — confrontandola con quella di altri profili internazionali.

Secondo l’analisi emersa dall’intervista, i rossoneri avrebbero le potenzialità per esprimere un calcio qualitativamente superiore rispetto a quello mostrato finora. Trevisani ha inoltre istituito un paragone tra l’attuale tecnico del Diavolo e colleghi come Luciano Spalletti, attuale Commissario Tecnico della Nazionale italiana e fautore di un calcio propositivo, sottolineando come il numero di trofei in bacheca non debba essere l’unico parametro per valutare la bravura di un allenatore.

Nel corso della puntata, sono state toccate anche le dinamiche storiche legate ai successi ottenuti da Allegri sulla panchina della Juventus, paragonando il suo lavoro a quello svolto in precedenza da Antonio Conte — tecnico salentino noto per la sua cultura del lavoro e per la capacità di ricostruire mentalità vincenti.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Riccardo Trevisani a Centrocampo:

«Se Allegri quest’anno vince lo scudetto ci si inchina e gli si stringe la mano. Il Milan è una squadra forte e potrebbe giocare 100 volte meglio di come gioca. Allegri è meglio di Fonseca e Conceiçao? Hai voglia. Ma per me è peggio di Spalletti. Parecchio. Ha vinto di più? È perché ha allenato la Juventus che era 20 punti più forte della seconda. “Ha vinto” è un giudizio che non conta una mazza. Chi non sa niente apre l’almanacco e dice: “Chi ha vinto? Ah, te sei bravo”. Io vedo le partite. Conte ha costruito la Juventus, e Allegri ci ha vinto gli scudetti».