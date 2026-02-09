MN24 – Infortuni Milan, Leao lavora ancora in gruppo, segnali positivi per Saelemaekers

Infortuni Milan: la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Pisa prosegue a Milanello con una doppia seduta di allenamento

La preparazione del Milan in vista della trasferta di venerdì non conosce soste. Il gruppo si è ritrovato nel centro sportivo di Carnago per una giornata di lavoro intenso, suddivisa tra palestra al mattino e campo nel pomeriggio. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il tema legato agli infortuni Milan sta evolvendo positivamente per Max Allegri — tecnico livornese noto per il suo pragmatismo e per la capacità di leggere i momenti della stagione attraverso la gestione atletica.

Leao c’è, Pulisic in netto miglioramento

La notizia di spicco riguarda Rafael Leao, l’esterno offensivo portoghese dotato di una velocità devastante e di una tecnica superiore. Per il secondo giorno consecutivo, il numero 10 ha svolto l’intera seduta regolarmente in gruppo insieme ai compagni di squadra, confermando la disponibilità totale per i prossimi impegni.

Prosegue invece il percorso personalizzato per Christian Pulisic. L’attaccante statunitense, giocatore fondamentale per la sua rapidità e il senso del gol, ha lavorato ancora a parte, ma le sue condizioni sono segnalate in netto miglioramento. Il suo recupero appare ormai prossimo, offrendo ai rossoneri una soluzione di qualità in più per il reparto avanzato nel breve periodo.

Il punto su Alexis Saelemaekers

Buone notizie arrivano anche dal fronte infermeria per quanto riguarda Alexis Saelemaekers, centrocampista belga estremamente duttile e apprezzato per il suo spirito di sacrificio. Il calciatore, fermo per un problema muscolare all’adduttore, si è sottoposto nella giornata odierna ad alcuni esami di controllo. Dall’analisi dei medici è emersa un’evoluzione positiva del suo infortunio, confermando che il percorso di riabilitazione del Diavolo sta procedendo nel migliore dei modi.

Il monitoraggio degli infortuni in casa Milan resterà costante nelle prossime ore, ma i dati raccolti dalla nostra redazione indicano una squadra che sta ritrovando i propri pezzi pregiati nel momento opportuno della stagione. Con il pieno recupero di Leao e i progressi degli altri acciaccati, il club di via Aldo Rossi si proietta verso la gara di Pisa con rinnovata fiducia.