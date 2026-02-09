MN24 Pulisic sta meglio, Leao punta il Pisa: gli aggiornamenti dal centro sportivo di Milanello

Pulisic spinge per esserci in Pisa Milan, gli ultimi aggiornamenti dal centro sportivo di Milanello!

Il centro sportivo di Carnago è diventato il fulcro delle attenzioni mediatiche in vista dei prossimi impegni stagionali. In casa rossonera, le notizie che filtrano dall’ultimo allenamento offrono un quadro a tinte chiaroscure per lo scacchiere tattico del Diavolo, impegnato a gestire le energie e i recuperi fisici dei suoi uomini più rappresentativi.

Leao c’è, Pulisic ancora a parte

La nota più lieta per il tecnico e i tifosi riguarda senza dubbio Rafael Leao. L’attaccante portoghese, esterno sinistro dirompente e trascinatore assoluto grazie ai suoi strappi in velocità, si è allenato regolarmente con il resto dei compagni. Superati i piccoli acciacchi dei giorni scorsi, il numero 10 è da considerarsi pienamente recuperato e pronto a guidare l’attacco con la consueta fantasia.

Discorso diverso, invece, per Christian Pulisic. Il trequartista statunitense, soprannominato “Captain America” per la sua leadership e la capacità di incidere con inserimenti puntuali, non ha ancora ripreso il lavoro con il gruppo. Sebbene le sue condizioni siano in netto miglioramento, lo staff medico preferisce adottare la linea della prudenza. Per l’ex Chelsea proseguono i carichi personalizzati, con l’obiettivo di evitare ricadute che potrebbero pesare sul finale di stagione della compagine meneghina.

Test decisivi per Saelemaekers

Parallelamente, l’attenzione si sposta sulle condizioni di Alexis Saelemaekers. L’esterno belga, noto per la sua duttilità tattica e lo spirito di sacrificio che lo rende prezioso in entrambe le fasi di gioco, ha lasciato Milanello proprio in queste ore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore si è diretto verso una clinica specializzata per sottoporsi a esami strumentali approfonditi.

L’obiettivo dei controlli è monitorare lo stato di guarigione della lesione all’adduttore che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde nelle ultime settimane. Il responso dei medici sarà fondamentale per capire se il giocatore potrà essere convocato per i prossimi match o se il suo percorso riabilitativo richiederà ancora tempo.

In un momento cruciale dell’anno, la gestione dell’organico diventa la vera sfida per il club di via Aldo Rossi, sospeso tra il ritorno del suo asso portoghese e l’attesa per i suoi equilibratori tecnici.