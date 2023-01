Tottenham, Conte: «Il futuro riguarda me e il club, qui sono felice»

Le parole di Antonio Conte sul proprio futuro: «Il futuro riguarda me e la società, attualmente sono felice al Tottenham»

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, toccando anche l’argomento futuro. Di seguito le parole del tecnico del Tottenham, prossimo avversario del Milan agli ottavi di Champions League.

MERCATO – «Non ho suggerito nulla. Capisco che il mio inglese non sia così buono e che non capiate il mio pensiero. Ho solo detto cosa stiamo facendo, qual è il progetto, il programma. Ma non ho suggerito nulla. Ho detto dove siamo e cosa stiamo facendo. Non suggerisco nulla. Il club conosce la situazione e ripeto: c’è un progetto e ho spiegato qual è».

FUTURO – «Questo riguarderà me e il club. Ora sono impegnato per questo club e per il Tottenham. C’è un progetto e devo cercare di costruire con il club e aiutarlo. Durante questo processo possono succedere mille cose. Il club può esonerare l’allenatore o possono esserci visioni diverse».

SE É FELICE – «Sono felice ma dico sempre di esserlo. Voglio stare qui, godermi il mio periodo al Tottenham. Mi piace come sto lavorando qui. È un club moderno, in cui è bello lavorare e ho un bel rapporto con i giocatori».