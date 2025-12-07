Torino Milan, i precedenti tra le due squadre. I numeri delle sfide tra Allegri e Baroni

 Torino Milan, ecco tutti i precedenti tra le due squadre
Torino Milan, ecco i precedenti tra le due squadre: sono ben 92 le sfide tra rossoneri e granata. I numeri degli incroci tra Baroni e Allegri

La prossima sfida di Serie A tra Torino e Milan, valida per la 14^ giornata, si porta dietro una ricca storia di confronti, specialmente quelli giocati in casa dei granata. Dalla nascita del girone unico, le due squadre si sono affrontate a Torino per ben 92 volte. Il bilancio pende leggermente a favore della squadra di casa, con 34 successi granata, l’ultimo dei quali è un recente 2-1 nella stagione 2024/25.

Il segno del pareggio è la seconda eventualità più frequente, registrato in 39 occasioni (l’ultima uno 0-0 nel 2021/22). Le vittorie rossonere in trasferta sono le meno numerose, fermandosi a 19. L’ultimo trionfo del Milan, tuttavia, è stato un risultato eclatante: un sonoro 0-7 nella Serie A 2020/21.

Torino Milan, i precedenti tra Baroni e Allegri

Interessante anche la storia di incroci tra i due allenatori che siederanno sulle panchine: Marco Baroni per il Toro e Massimiliano Allegri per il Milan. I due tecnici si sono confrontati in 7 precedenti ufficiali. Il bilancio è nettamente in favore di Allegri, che ha ottenuto 5 vittorie, contro l’unica affermazione di Baroni e 1 pareggio. La loro rivalità risale addirittura alla Serie C2 2003/04, con gli incontri tra Carrarese e Aglianese.

