Torino Milan, una sfida per ritrovare una vittoria in trasferta che manca da 3 partite: il dato e il precedente

Torino Milan, i rossoneri cercano una vittoria in trasferta che manca da tre partite: ecco l’ultimo precedente simile

Lunedì sera, il Milan affronterà in trasferta il Torino nel posticipo della quattordicesima giornata di Serie A. La partita non è importante solo per la classifica, ma anche per interrompere una tendenza negativa che sta caratterizzando le prestazioni rossonere lontano da San Siro.

Torino Milan, Un Precedente Che Risale al Secolo Scorso

Il club rossonero, infatti, ha pareggiato tutte le ultime tre gare disputate fuori casa in campionato. Se anche contro il Torino il risultato fosse un pareggio, il Milan registrerebbe quattro pareggi consecutivi in trasferta in Serie A. L’ultima volta che i rossoneri si sono ritrovati in una situazione simile risale a oltre venticinque anni fa, nell’ottobre del 1999, un precedente che la squadra di Allegri intende assolutamente evitare.