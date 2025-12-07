 Torino Milan, i rossoneri e un precedente sulle trasferte
Torino Milan, una sfida per ritrovare una vittoria in trasferta che manca da 3 partite: il dato e il precedente

Calciomercato Milan, colpo top dal Real Madrid! Tare pensa a Lunin, la valutazione non spaventa il DS

Rinnovo Modric, Milan sempre più convinto: dialogo aperto col croato, questo lo scenario per il futuro. La situazione

Allegri cambia ancora in Torino Milan: lui di nuovo titolare, decisione già presa a Milanello. Ultime

Calciomercato Milan, Allegri aspetta tre rinforzi di peso, tra il sogno Thiago Silva e il dilemma del nuovo 9. Tare al lavoro

7 secondi ago

Allegri

Torino Milan, i rossoneri cercano una vittoria in trasferta che manca da tre partite: ecco l’ultimo precedente simile

Lunedì sera, il Milan affronterà in trasferta il Torino nel posticipo della quattordicesima giornata di Serie A. La partita non è importante solo per la classifica, ma anche per interrompere una tendenza negativa che sta caratterizzando le prestazioni rossonere lontano da San Siro.

Torino Milan, Un Precedente Che Risale al Secolo Scorso

Il club rossonero, infatti, ha pareggiato tutte le ultime tre gare disputate fuori casa in campionato. Se anche contro il Torino il risultato fosse un pareggio, il Milan registrerebbe quattro pareggi consecutivi in trasferta in Serie A. L’ultima volta che i rossoneri si sono ritrovati in una situazione simile risale a oltre venticinque anni fa, nell’ottobre del 1999, un precedente che la squadra di Allegri intende assolutamente evitare.

