Torino Milan, contro i granata c'è il pericolo Zapata: i numeri dell'attaccante colombiano

Torino Milan, Zapata è la prima minaccia per i rossoneri. I numeri dell’attaccante colombiano contro il Diavolo

Lunedì sera, in occasione del posticipo di Serie A, il Milan sarà ospite del Torino, una trasferta che si preannuncia ricca di insidie, non ultima la minaccia rappresentata da Duván Zapata. L’attaccante colombiano, infatti, si è rivelato una vera e propria bestia nera per i colori rossoneri nel corso della sua carriera in Italia.

Torino Milan, I Numeri di Zapata e La Minaccia Per il Posticipo

Zapata è andato a segno in ciascuno dei due precedenti in cui ha affrontato il Milan indossando la maglia del Torino. Guardando il dato complessivo, l’attaccante ha realizzato ben sette reti contro il Diavolo nell’arco della sua militanza nel campionato italiano. La difesa del Milan è dunque chiamata a prestare massima attenzione alla sua prestanza fisica e al suo feeling con il gol quando affronta la squadra di Allegri.

