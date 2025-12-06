Torino Milan, per i rossoneri c’è un tabù da sfatare. Le ultime sulle condizioni di Pulisic

Torino Milan, i rossoneri hanno un tabù da sfatare contro i granata. Intanto, arrivano novità sulle condizioni di Pulisic

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, Massimiliano Allegri ha voluto lanciare un chiaro messaggio alla sua squadra: “Non bisogna deprimersi perché abbiamo una stagione davanti e l’obiettivo è giocare la Champions l’anno prossimo”. La seconda sconfitta stagionale, la prima subita dal Milan da metà agosto, non deve generare allarmismi, ma deve servire da sprone per ripartire con la massima concentrazione in campionato. L’occasione per la reazione è fissata per lunedì sera.

Torino Milan, la Sfida al “Tabù Granata” e il Fattore Pulisic

Il Milan si troverà di fronte un Torino ferito da due sconfitte consecutive, ma che può contare su precedenti casalinghi estremamente favorevoli: negli ultimi 12 incontri in Piemonte, il Milan ha vinto in campionato una sola volta (lo storico 7-0 del 2021), a cui sono seguite tre sconfitte e un pareggio. Questo “tabù Torino” aumenta il peso psicologico della partita, che acquista un triplice valore, dato che i rossoneri scenderanno in campo conoscendo già i risultati delle dirette concorrenti. Per fronteggiare la pressione, Allegri sorride per il rientro di Christian Pulisic tra i titolari. L’americano, il giocatore più decisivo ed efficiente della rosa, rappresenta un valore aggiunto cruciale dopo aver saltato la gara di campionato precedente, ed è pronto a guidare l’assalto alla vittoria.