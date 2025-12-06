Torino Milan, la probabile formazione rossonera: dal ritorno di Pulisic e il sostituto di Fofana

Torino Milan, ecco la probabile formazione rossonera. Allegri e i suoi dubbi: dal ritorno di Pulisic al sostituto di Fofana

Dopo la battuta d’arresto in Coppa Italia contro la Lazio, il Milan di Allegri è chiamato a reagire nella quindicesima giornata di Serie A, in trasferta contro il Torino. I rossoneri, attualmente in vetta alla classifica in coabitazione con il Napoli, hanno l’obbligo di cancellare la prestazione opaca dell’Olimpico e ritrovare i tre punti. La sfida, tuttavia, si presenta ardua non solo per l’impegno tecnico, ma anche per i precedenti storici: lo storico recente è decisamente sfavorevole al Milan, che negli ultimi 12 incontri in trasferta contro i granata è riuscito a vincere una sola volta (un 0-7 nella stagione 2020/21), a fronte di sei pareggi e cinque sconfitte. Allegri, pur non potendo essere in panchina (dovrà scontare la squalifica e sarà sostituito da Landucci), utilizzerà senza dubbio questa statistica impietosa per motivare i suoi.

Torino Milan, Le Scelte di Formazione e il Ritorno di Pulisic

Sul fronte formazioni, Allegri ritrova un pezzo pregiato in attacco: Pulisic, subentrato in Coppa, è pronto a partire titolare e farà coppia con Leao. L’unica alternativa offensiva dalla panchina sarà Nkunku, sebbene stia attraversando un momento difficile. Non recupera invece Gimenez. A centrocampo, Modric e Rabiot sono confermati, mentre per sostituire l’infortunato Fofana il ballottaggio è tra l’ex granata Ricci e Loftus-Cheek, con il primo in leggero vantaggio. In difesa, ritorna Gabbia che completerà la linea a tre con Tomori e Pavlovic davanti a Maignan, mentre Athekame è ancora fermo per un problema al polpaccio.