 Torino Milan, Baroni parla cosi in conferenza stampa
Connect with us

HANNO DETTO

Torino Milan, parla Baroni. La conferenza del tecnico granata in vista della sfida contro i rossoneri

HANNO DETTO

Dalmat commenta la lotta scudetto e si espone sul Milan. Le parole

HANNO DETTO

Allegri Milan, Canovi critica il gioco dei rossoneri. Le sue dichiarazioni

HANNO DETTO

Ricci celebra il talento di Modric: le sue dichiarazioni sul croato

HANNO DETTO

Conferenza stampa Baroni: «Zapata sta trovando la condizione. Non ho rimpianti»

HANNO DETTO

Torino Milan, parla Baroni. La conferenza del tecnico granata in vista della sfida contro i rossoneri

Milan news 24

Published

7 secondi ago

on

By

BARONI 2

Torino Milan, Baroni, tecnico granata, ha parlato in conferenza in vista del match contro i rossoneri

Il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha affrontato in conferenza stampa il delicato momento della squadra, segnato da due sconfitte consecutive. Il problema cruciale individuato dall’allenatore non è la prestazione complessiva, ma i frequenti “blackout” che si manifestano in “alcune situazioni e a qualche minuto” delle partite. Baroni ha sottolineato che la squadra sta lavorando intensamente, sia a livello collettivo che individuale, per eliminare queste distrazioni. L’obiettivo primario è chiaro: ritrovare quella continuità di risultati e prestazioni che aveva caratterizzato il precedente ciclo positivo di sei gare. Baroni è consapevole che la sfida imminente contro il Milan sarà un banco di prova severo, e che contro una “grande squadra” i margini di errore saranno ridotti a zero.

Torino Milan, la gestione di Baroni

Per quanto riguarda i giocatori non al meglio, il tecnico ha confermato l’intenzione di non correre rischi con Ismajli e Simeone. Una delle possibili novità nell’undici iniziale è l’impiego di Zapata dal primo minuto, un’opzione che Baroni sta seriamente valutando per dare peso all’attacco. Infine, un monito è stato lanciato a Ngonge: l’esterno, da cui tutti si aspettano prestazioni superiori, deve concentrarsi sul migliorare la propria costanza di rendimento e impatto per tutta la durata dell’incontro.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.