Torino Milan, Saelemaekers diventa virale sui social dopo il contrasto subito da Anjorin

Torino Milan, Saelemaekers diventa subito virale sui social. La reazione al contrasto subito da Anjorin e il paragone… olimpico

Durante la partita Torino-Milan, una scena che ha coinvolto Alexis Saelemaekers ha catalizzato l’attenzione sui social media, dove il commento più gettonato per descrivere la sua reazione è stato “breakdance”. L’esterno belga è stato raggiunto da un pestone sulla caviglia da parte di Faustino Anjorin, un fallo che è costato l’ammonizione al centrocampista granata. Nonostante l’infortunio non gli abbia impedito di continuare il match — e di fornire anche l’assist per il 2-2 — a suscitare clamore è stata la sua reazione eccessivamente plateale.

Saelemaekers si è contorto a terra in preda a quello che è stato percepito come un dolore esagerato, manifestando vere e proprie “simil-convulsioni” che hanno immediatamente innescato l’ilarità degli utenti online.

Torino Milan, L’Ironia Sociale e il Riferimento Olimpico

I commenti sui social si sono scatenati. Un utente su X ha commentato: “Dalla regia mi avvisano che Saelemaekers si è dato alla breakdance. Pure con successo aggiungo io”. Un altro ha collegato l’episodio all’atleta di breakdance australiana Rachael Gunn (Raygun), nota per le sue evoluzioni “improbabili” alle Olimpiadi di Parigi 2024, pubblicando il video dell’atleta con la didascalia ironica “Viene leggermente sfiorato”.

L’episodio riapre il dibattito sulle reazioni esagerate ai falli, una costante del campionato spesso criticata anche dal designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Sebbene l’impatto di un tacchetto sulla caviglia faccia obiettivamente male, il consenso generale è che la reazione di Saelemaekers sia stata sproporzionata rispetto alla gravità del colpo subito.