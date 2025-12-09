Milan Sassuolo, Allegri e il punto sugli infortunati: torna Fofana? Su Gimenez invece...

Milan Sassuolo, Allegri e il punto sugli infortunati: il rientro di Fofana e le condizioni di Gimenez. Le ultime

Mentre l’ambiente Milan attende con apprensione l’esito degli esami sull’infortunio muscolare occorso a Rafael Leao nella gara contro il Torino, l’attenzione di Massimiliano Allegri si sposta sul recupero di altri giocatori chiave per il prossimo impegno di campionato. La squadra rossonera affronterà il Sassuolo a San Siro domenica alle 12:30, e l’allenatore spera di poter contare su due importanti rientri.

Il Corriere dello Sport riporta le speranze di vedere nuovamente in campo due elementi cruciali, assenti nelle ultime settimane.

Milan Sassuolo, L’Importanza dei Rientri in Mediana e in Attacco

Il primo nome sulla lista dei possibili recuperi è quello di Youssouf Fofana. Il centrocampista ha saltato le ultime due partite, contro Lazio in Coppa Italia e Torino in campionato, a causa di un affaticamento muscolare. Il suo ritorno sarebbe fondamentale per dare maggiore solidità e alternative alla mediana rossonera.

Il secondo nome è quello di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano è stato fermo ai box per oltre un mese a causa di un persistente problema alla caviglia. La sua disponibilità, anche se parziale, offrirebbe ad Allegri un’opzione in più nel reparto avanzato, un aspetto reso ancora più critico dall’infortunio di Leao e dalle prestazioni altalenanti di Nkunku. Il loro recupero rappresenterebbe un sollievo cruciale in un momento delicato della stagione.