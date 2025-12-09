 Torino Milan, le pagelle de La Gazzetta dello Sport
Connect with us

News

Torino Milan, le pagelle de La Gazzetta dello Sport: Pulisic decisivo e Rabiot trascinatore. Su Nkunku invece...

Calciomercato News

Calciomercato Milan, per l'attacco spunta Lucca! Idea di Tare, c'è concorrenza in Serie A. La situazione

Calciomercato News

Mercato Milan, pesante indiscrezione sul futuro di Santiago Gimenez: spunta l'interesse a sorpresa per gennaio

News

Pulisic e il retroscena da urlo: è successo a Milanello prima del Torino, clamorosa ricostruzione

News

Torino Milan, messaggio chiaro al campionato! Ci sono anche i rossoneri per lo scudetto. Ecco perchè

News

Torino Milan, le pagelle de La Gazzetta dello Sport: Pulisic decisivo e Rabiot trascinatore. Su Nkunku invece…

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Pulisic

Torino Milan, le pagelle de La Gazzetta dello Sport. Pulisic di nuovo decisivo, mentre sulla prestazione di Nkunku…

La vittoria del Milan contro il Torino è stata trainata da prestazioni individuali eccellenti, come emerge dalle pagelle de La Gazzetta dello Sport. Il titolo di migliore in campo spetta inequivocabilmente a Christian Pulisic, premiato con un 8 per la sua doppietta decisiva. Al suo fianco, in un ruolo di assoluto protagonista, spicca Adrien Rabiot, valutato con un 7,5. Il francese ha dimostrato ancora una volta di essere un vero trascinatore in mezzo al campo, siglando la terza rete rossonera e consolidando la sua leadership.

Meritano mezzo voto in meno, ma comunque un giudizio molto positivo (7), Alexis Saelemaekers e l’ex della partita Ricci, il cui impatto è stato subito ottimo dopo l’ingresso in campo nella ripresa. A seguire, un 6,5 è stato assegnato a Loftus-Cheek per una prestazione solida.

Torino Milan, Luci e Ombre nella Difesa e nell’Attacco

La sufficienza piena (6) è stata raggiunta da diversi giocatori, tra cui Gabbia, Pavlovic, Modric, Bartesaghi e Leao. Le note dolenti arrivano invece dal reparto arretrato: sia Maignan che Tomori si fermano a 5,5, segno di una prestazione non del tutto convincente.

Il voto più basso in assoluto (5) è riservato a Christopher Nkunku, che continua a deludere le aspettative. L’attaccante ha sbagliato praticamente tutto nel primo tempo, culminando con una palla persa dalla quale è scaturito il momentaneo 2-0 del Torino. Nonostante sia cresciuto leggermente nella ripresa, il suo rendimento è ancora ritenuto insufficiente per un giocatore acquistato per 40 milioni di euro.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.