Torino Milan, le pagelle de La Gazzetta dello Sport: Pulisic decisivo e Rabiot trascinatore. Su Nkunku invece...

Torino Milan, le pagelle de La Gazzetta dello Sport. Pulisic di nuovo decisivo, mentre sulla prestazione di Nkunku…

La vittoria del Milan contro il Torino è stata trainata da prestazioni individuali eccellenti, come emerge dalle pagelle de La Gazzetta dello Sport. Il titolo di migliore in campo spetta inequivocabilmente a Christian Pulisic, premiato con un 8 per la sua doppietta decisiva. Al suo fianco, in un ruolo di assoluto protagonista, spicca Adrien Rabiot, valutato con un 7,5. Il francese ha dimostrato ancora una volta di essere un vero trascinatore in mezzo al campo, siglando la terza rete rossonera e consolidando la sua leadership.

Meritano mezzo voto in meno, ma comunque un giudizio molto positivo (7), Alexis Saelemaekers e l’ex della partita Ricci, il cui impatto è stato subito ottimo dopo l’ingresso in campo nella ripresa. A seguire, un 6,5 è stato assegnato a Loftus-Cheek per una prestazione solida.

Torino Milan, Luci e Ombre nella Difesa e nell’Attacco

La sufficienza piena (6) è stata raggiunta da diversi giocatori, tra cui Gabbia, Pavlovic, Modric, Bartesaghi e Leao. Le note dolenti arrivano invece dal reparto arretrato: sia Maignan che Tomori si fermano a 5,5, segno di una prestazione non del tutto convincente.

Il voto più basso in assoluto (5) è riservato a Christopher Nkunku, che continua a deludere le aspettative. L’attaccante ha sbagliato praticamente tutto nel primo tempo, culminando con una palla persa dalla quale è scaturito il momentaneo 2-0 del Torino. Nonostante sia cresciuto leggermente nella ripresa, il suo rendimento è ancora ritenuto insufficiente per un giocatore acquistato per 40 milioni di euro.