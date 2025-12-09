Torino Milan, Ricci e il messaggio social dopo la vittoria in rimonta dei rossoneri: ecco cosa ha scritto

Torino Milan, Ricci esulta sui social dopo la vittoria in rimonta dei rossoneri: ecco il messaggio del centrocampista

Il centrocampista del Milan, Samuele Ricci, ha vissuto una serata di forti emozioni tornando all’Olimpico Grande Torino, lo stadio che per anni lo ha visto protagonista. Al termine della partita vinta in rimonta dai rossoneri per 3-2, il grande ex ha voluto condividere i suoi sentimenti attraverso un messaggio toccante pubblicato su Instagram.

Ricci ha descritto la sua esperienza come “emozionante”, non solo per il ritorno, ma soprattutto per la consapevolezza di aver lasciato un “bel ricordo” in tutte le persone che hanno fatto parte del suo percorso professionale.

Torino Milan, Legami Indissolubili e Spirito Vincente

Il centrocampista ha sottolineato la natura duratura di questi rapporti, affermando che “Certi legami non finiscono… li porti dentro”, trasformando gli ex colleghi e l’ambiente in veri amici.

Al di là del lato emozionale e nostalgico, Ricci ha voluto celebrare la prestazione della sua squadra, concludendo il suo messaggio con un encomio allo spirito combattivo dimostrato: “Una serata terminata con una grande vittoria di carattere! Complimenti a tutti”. Un riconoscimento che esalta la tenacia del Milan nel ribaltare un match iniziato in salita.