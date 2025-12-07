Torino Milan, record in negativo per i granata: è la terza volta negli ultimi 11 anni. Il dato

Torino Milan, la squadra di Baroni segna un record negativo: è la terza volta negli ultimi 11 anni. Ecco il dato

La sfida tra Torino e Milan, valida per la 14ª giornata di Serie A 2025/26, si terrà allo Stadio Olimpico Grande Torino lunedì 8 dicembre alle ore 20:45. I precedenti giocano a favore dei granata in casa: il Torino ha vinto tutti gli ultimi tre incontri casalinghi contro i rossoneri in Serie A, eguagliando il numero di successi ottenuti nei precedenti 25 incroci interni. L’ultima volta che il Torino ha registrato quattro vittorie consecutive in casa contro il Milan nel torneo risale addirittura al lontano 1949, un traguardo che la squadra di casa cercherà di replicare in questa occasione.

Analizzando la situazione attuale, il Torino arriva a questo appuntamento con 14 punti dopo le prime 13 gare stagionali. Questo è il terzo caso negli ultimi 11 campionati in cui i granata ottengono meno di 15 punti a questo punto del torneo; le due precedenti occasioni (2019/20 e 2020/21) si sono concluse con il club nelle ultime cinque posizioni, un dato che aumenta la pressione sulla squadra.

Torino Milan, Il Fattore Psicologico dei Gol Subiti nel Primo Tempo

Un dato statistico cruciale riguarda la gestione del match nei primi 45 minuti. Il Torino ha mostrato una preoccupante fragilità difensiva, subendo 14 reti nel corso delle prime frazioni di gioco, almeno cinque in più rispetto a qualsiasi altra squadra in questa Serie A. Al contrario, il Milan eccelle in solidità iniziale, avendo incassato appena tre gol prima dell’intervallo – un primato condiviso con la Lazio. Questa netta differenza nelle statistiche del primo tempo potrebbe rappresentare la chiave di lettura tattica e psicologica della partita.