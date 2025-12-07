Torino Milan, c’è un trend da invertire. I granata hanno superato i rossoneri nelle ultime tre sfide casalinghe: il dato

Torino Milan, i rossoneri hanno perso le ultime tre trasferte contro i granata. C’è un trend da invertire: i numeri

In vista della 14^ giornata di Serie A che vedrà scontrarsi Torino e Milan, le statistiche fornite dalla Lega Calcio evidenziano una netta difficoltà storica dei rossoneri sul campo del Toro. Il Torino, infatti, ha dimostrato di essere una vera e propria bestia nera per il Milan quando gioca tra le mura amiche.

Il dato più significativo è che i granata hanno vinto le ultime tre sfide consecutive in casa contro il Milan. Questa serie di vittorie non è un evento comune: una simile striscia vincente del Torino contro i rossoneri davanti al proprio pubblico non si registrava dal lontano periodo compreso tra le stagioni 1975/76 e 1977/78.

Torino Milan, La Tradizione che Incombe e la Necessità di Invertire il Trend

Questa tradizione recente proietta un’ombra sulla trasferta milanista, suggerendo che il Torino approccerà la partita con una forte fiducia derivante dai precedenti recenti.

Per il Milan, la gara non è solo una lotta per i tre punti, ma anche un’occasione per invertire un trend negativo lungo quasi cinquant’anni. Rompere questa sequenza di sconfitte è essenziale per dimostrare la solidità e la maturità della squadra, specialmente in un momento cruciale del campionato.