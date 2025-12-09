Torino Milan, le pagelle di Tuttosport: male Nkunku. Pulisic eroe della serata e sull'errore di Tomori...

Torino Milan, ecco le pagelle di Tuttosport dopo la vittoria in rimonta dei rossoneri. Nkunku insufficiente e Tomori…

Per i colleghi di Tuttosport, l’esito della vittoria in rimonta del Milan contro il Torino si riassume nel confronto diretto tra i due giocatori chiamati Chris. Da una parte, Christian Pulisic è l’eroe della serata, entrato a partita in corso con la squadra in svantaggio e reduce da due giorni di febbre alta. Dall’altra, Christopher Nkunku ha giocato l’intera gara con un primo tempo nettamente insufficiente. L’americano è stato premiato con un 8 in pagella, con la motivazione che “il primo pallone che tocca lo trasforma in oro segnando il gol del 2-2. Dieci minuti dopo segna anche il 3-2. E meno male che non era al meglio a causa della febbre”.

Per Nkunku, invece, la valutazione è di una netta insufficienza (5), descritto come “Un fantasma in avanti” che “pasticcia con il pallone ogni volta che ce l’ha tra i piedi, non si rende mai pericoloso e viene controllato con troppa facilità dai difensori avversari”.

Torino Milan, Rabiot e gli Altri Promossi

Oltre a Pulisic, tra i super promossi c’è senza dubbio Adrien Rabiot, al quale va un meritato 7. Il francese è stato “tra i migliori nel Milan” e ha il grande merito di aver riaperto il match con una “gran conclusione dalla lunga distanza”, sfiorando anche un’altra rete prima dell’intervallo.

Promossi con 6,5 anche Loftus-Cheek e Ricci, così come il tecnico in seconda Marco Landucci. Tra i rimandati con 5,5 figurano Bartesaghi e Pavlovic, mentre la bocciatura più netta in difesa, con voto 5, spetta a Tomori.