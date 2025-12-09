Torino Milan, le pagelle del Corriere dello Sport: Pulisic il migliore, male Pavlovic ma non solo...

Torino Milan, le pagelle del Corriere dello Sport: Pulisic match-winner, ma le note dolenti della squadra rossonera sono…

Il Milan torna da Torino con la consapevolezza di aver centrato una vittoria fondamentale, gran parte della quale è riconducibile alla qualità dei suoi singoli. Il Corriere dello Sport celebra in particolare Christian Pulisic, premiato con un meritatissimo 8 in pagella. Nonostante arrivasse da giorni di febbre, l’americano è entrato e ha ribaltato completamente il match, con una “doppietta sontuosa” che ha riportato il Milan in testa. La sua prestazione è stata talmente convincente da spingere il quotidiano a domandarsi: “Serve altro?”

L’altro giocatore che ha letteralmente tenuto a galla i rossoneri è stato Adrien Rabiot, al quale è stato assegnato un 7.5. Il francese “si prende la squadra sulle spalle nel momento di massima difficoltà”, trovando con una “saetta da lontano” il gol che ha riaperto la partita.

Torino Milan, L’Importanza dell’Ex Ricci e le Note Dolenti

Molto bene anche l’ingresso dell’ex di turno, Ricci, premiato con un 7. L’impatto di Ricci è stato immediato: ha sfiorato il pareggio e ha alzato la pericolosità del Milan con i suoi inserimenti. È significativo che proprio da uno dei suoi movimenti sia nata la palla che ha innescato la terza rete di Pulisic.

Tra le note negative della serata, si registrano le insufficienze. Il voto 5.5 è stato assegnato a diversi giocatori, tra cui il portoghese Rafael Leao, uscito per infortunio, e i difensori Fikayo Tomori e Pavlovic, il cui rendimento non è stato all’altezza della prestazione vincente della squadra.