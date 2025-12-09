Sacchi e la sua analisi sulla vittoria in rimonta del Milan sul Torino. Le parole dell’ex tecnico rossonero

Sacchi parla così del Milan dopo la vittoria in rimonta contro il Torino. L’attenta analisi dell’ex allenatore rossonero

Arrigo Sacchi, dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, analizza la vittoria in rimonta del Milan sul Torino (3-2), certificando l’aggancio al Napoli in vetta e la nascita di un “tridente” Scudetto con l’Inter appena sotto. Sacchi è categorico: “il Diavolo bisogna tenerlo in seria considerazione” per il titolo. Un fattore cruciale che gioca a favore dei rossoneri è l’assenza da impegni internazionali e dalla Coppa Italia, permettendo alla squadra di Massimiliano Allegri di dedicarsi completamente al campionato. Questo non è un dettaglio, ma un punto di forza che consentirà al Milan di arrivare “più freschi in primavera, cioè nel periodo in cui si decide tutto”.

Sacchi loda la “ritrovata continuità di rendimento” del Milan, evidenziando come i giocatori “sanno che cosa devono fare e come devono farlo” e si muovono come un blocco unico. L’ex tecnico riconosce il merito di Allegri per aver saputo costruire un progetto solido in pochi mesi.

Sacchi, Dall’Incubo Iniziale al “Capolavoro” dell’Intervallo

Il commento si sofferma sull’inizio shock della partita, con i primi venti minuti definiti un “incubo” per i rossoneri, caratterizzati da reparti distanti e sufficienza nell’approccio. Sacchi ammette di non aver creduto nella rimonta. Il gol di Adrien Rabiot ha riacceso la speranza, e il vero punto di svolta è avvenuto nell’intervallo, quando Allegri ha “costruito un piccolo capolavoro” riordinando le idee.

La squadra è tornata in campo con un piglio diverso, mettendo gli avversari sulla difensiva. L’ingresso di Christian Pulisic ha fatto il resto: “L’americano è davvero un valore aggiunto per i rossoneri”, portando energia, fantasia e concretezza in attacco. Sacchi, pur elogiando la forza del carattere e la volontà del Milan, sottolinea che c’è “molto da lavorare” sul piano del gioco, in particolare sulla rapidità della manovra e sul posizionamento difensivo sui cross, ma si fida di Allegri per correggere gli errori. Se il Milan acquisterà un attaccante a gennaio, il traguardo Scudetto diventerà ancora più probabile.